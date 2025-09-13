Глава Роскосмоса рассказал URA.RU о планах по развитию Национального космического центра. Видео

Баканов: в Национальном космическом центре развернут 35 предприятий
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал журналисту URA.RU о перспективах развития Национального космического центра (НКЦ) в Москве. По его словам, на территории комплекса будут объединены 35 ведущих предприятий отрасли, а также создан центр управления новой российской орбитальной станцией.

«Это очень важно, у нас появилась единая площадка, где в Москве 35 предприятий будут локализованы в одном месте. Вы видите, какие потрясающие условия нам предоставила Москва? <...> Здесь [в космическом центре] будут и производственные площадки. <...> Будет организовано производство, включая частные космические компании. Также здесь будет расположен центр управления полетами новой орбитальной станции и ряд лабораторий, которые с использованием, в том числе искусственного интеллекта, будут проектировать и моделировать космическую технику", — уточнил Баканов в разговоре с корреспондентом URA.RU. 

Он добавил, что в рамках развития центра на его территории также будет развернут технопарк, который позволит локализовать производства других государственных и частных предприятий отрасли. В ближайшее время специалисты центра совместно со «Сбербанком» планируют вывести на орбиту искусственный интеллект GigaChat — ассистента космонавтов при выполнении экспериментов на Международной космической станции. Разработчики нового цифрового помощника также разместятся в стенах НКЦ.

Национальный космический центр в Москве был официально открыт президентом России Владимиром Путиным, мэром Сергеем Собяниным и главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым в сентябре 2025 года. Центр стал крупнейшим инфраструктурным объектом отрасли за последние десятилетия и объединил ведущие предприятия, а также разместил Центр управления полетом новой российской орбитальной станции.

