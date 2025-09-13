Явка на выборах свердловского губернатора превысила показатель 2022 года. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В регионе завершился второй день голосования за губернатора
В регионе завершился второй день голосования за губернатора Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Явка на выборах губернатора Свердловской области в ходе второго дня голосования 13 сентября на 20:00 часов превысила показатель 2022 года. Она составила 31,04%. Для сравнения, в 2022 году итоговая явка на губернаторских выборах была 28,47% (длились они один день).

Всего во второй день проголосовали 1 021 666 человек. Это данные с учетом ДЭГ (дистанционного электронного голосования). 25,06% — показатель по Екатеринбургу.

Больше всего проголосовавших в Волчанске — 60.00% (3957 человек), на втором месте по уровню явки ЗАТО Свободный — 55.52% (3003), потом идут Камышлов — 53.59% (8865) и Пелым — 53.34% (997). Самые низкие показатели по явке у Первоуральска — 20.12% (20249), Арамиля — 20.18% (3256) и Березовского 22.54% (13194). Явка по ДЭГ по итогу второго дня составила 86.69%.

Как ранее сообщало URA.RU, по итогам первого дня на избирательные участки пришли 21,77% свердловчан. Явка по Екатеринбургу была 18,18%. 

В Свердловской области проходят досрочные выборы губернатора. Голосование идет три дня — 12, 13 и 14 сентября. На выборы выдвинулись пять кандидатов. Это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Явка на выборах губернатора Свердловской области в ходе второго дня голосования 13 сентября на 20:00 часов превысила показатель 2022 года. Она составила 31,04%. Для сравнения, в 2022 году итоговая явка на губернаторских выборах была 28,47% (длились они один день). Всего во второй день проголосовали 1 021 666 человек. Это данные с учетом ДЭГ (дистанционного электронного голосования). 25,06% — показатель по Екатеринбургу. Больше всего проголосовавших в Волчанске — 60.00% (3957 человек), на втором месте по уровню явки ЗАТО Свободный — 55.52% (3003), потом идут Камышлов — 53.59% (8865) и Пелым — 53.34% (997). Самые низкие показатели по явке у Первоуральска — 20.12% (20249), Арамиля — 20.18% (3256) и Березовского 22.54% (13194). Явка по ДЭГ по итогу второго дня составила 86.69%. Как ранее сообщало URA.RU, по итогам первого дня на избирательные участки пришли 21,77% свердловчан. Явка по Екатеринбургу была 18,18%.  В Свердловской области проходят досрочные выборы губернатора. Голосование идет три дня — 12, 13 и 14 сентября. На выборы выдвинулись пять кандидатов. Это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...