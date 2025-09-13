Явка на выборах губернатора Свердловской области в ходе второго дня голосования 13 сентября на 20:00 часов превысила показатель 2022 года. Она составила 31,04%. Для сравнения, в 2022 году итоговая явка на губернаторских выборах была 28,47% (длились они один день).
Всего во второй день проголосовали 1 021 666 человек. Это данные с учетом ДЭГ (дистанционного электронного голосования). 25,06% — показатель по Екатеринбургу.
Больше всего проголосовавших в Волчанске — 60.00% (3957 человек), на втором месте по уровню явки ЗАТО Свободный — 55.52% (3003), потом идут Камышлов — 53.59% (8865) и Пелым — 53.34% (997). Самые низкие показатели по явке у Первоуральска — 20.12% (20249), Арамиля — 20.18% (3256) и Березовского 22.54% (13194). Явка по ДЭГ по итогу второго дня составила 86.69%.
Как ранее сообщало URA.RU, по итогам первого дня на избирательные участки пришли 21,77% свердловчан. Явка по Екатеринбургу была 18,18%.
В Свердловской области проходят досрочные выборы губернатора. Голосование идет три дня — 12, 13 и 14 сентября. На выборы выдвинулись пять кандидатов. Это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.
