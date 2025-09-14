Памфилова рассказала о беспрецедентных атаках на выборы в России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России подвергается масштабным кибератакам в ходе проведения выборов. Об этом рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«Сейчас идет беспрецедентная атака на интернет-ресурсы ЦИК», — передает слова Памфиловой РИА Новости. Она добавила, что, несмотря на объем кибератак, все системы функционировали стабильно и бесперебойно. Атаки не повлияли на ход голосования.
Ранее Памфилова отмечала, что около десяти миллионов человек проголосовали на выборах в России. Значительное число избирателей воспользовались электронным голосованием, несмотря на хакерские атаки. Зафиксировано более 130 тысяч атак на системы голосования, но специалисты обеспечивают их защиту.
