Памфилова рассказала о беспрецедентных атаках на выборы в России

Памфилова рассказала о масштабах атак на ресурсы ЦИК РФ
Памфилова рассказала о масштабах атак на ресурсы ЦИК РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России подвергается масштабным кибератакам в ходе проведения выборов. Об этом рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Сейчас идет беспрецедентная атака на интернет-ресурсы ЦИК», — передает слова Памфиловой РИА Новости. Она добавила, что, несмотря на объем кибератак, все системы функционировали стабильно и бесперебойно. Атаки не повлияли на ход голосования.

Ранее Памфилова отмечала, что около десяти миллионов человек проголосовали на выборах в России. Значительное число избирателей воспользовались электронным голосованием, несмотря на хакерские атаки. Зафиксировано более 130 тысяч атак на системы голосования, но специалисты обеспечивают их защиту.

