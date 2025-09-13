В курганском депздраве выяснили, от чего зависит здоровье жителей

Занятия спортом укрепляют здоровье курганцев
Здоровье жителей Курганской области зависит в первую очередь от образа жизни. Об этом рассказали представители регионального депздрава на основе опроса в соцсетях.
«По мнению 78,5% опрошенных здоровье зависит от образа жизни самого человека. Значительно меньшее значение придается — наследственности (13,8%), окружающей среде (6,2%) и медицинской помощи (1,5%)», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Согласно данным опроса, курганцы считают хорошее здоровье главным условием счастья. Они отмечают важность занятий спортом для активного образа жизни.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!