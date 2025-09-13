13 сентября 2025

В курганском депздраве выяснили, от чего зависит здоровье жителей

Соцопрос выявил зависимость уровня здоровья курганцев от их образа жизни
Занятия спортом укрепляют здоровье курганцев
Здоровье жителей Курганской области зависит в первую очередь от образа жизни. Об этом рассказали представители регионального депздрава на основе опроса в соцсетях.

«По мнению 78,5% опрошенных здоровье зависит от образа жизни самого человека. Значительно меньшее значение придается — наследственности (13,8%), окружающей среде (6,2%) и медицинской помощи (1,5%)», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Согласно данным опроса, курганцы считают хорошее здоровье главным условием счастья. Они отмечают важность занятий спортом для активного образа жизни.

