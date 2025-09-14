Президент Молдавии Майя Санду в очередной раз обвинила Россию в попытках якобы повлиять на предстоящие парламентские выборы, которые назначены на 28 сентября 2025 года. В интервью газете Financial Times она заявила, будто Москва использует священников Русской православной церкви и сеть ботов для распространения пропаганды среди молдавской диаспоры за рубежом. Причем в самой России неоднократно опровергали эти обвинения и просили Молдавию предоставить доказательства.
«Россияне нацелены на диаспору», — заявила она в интервью FT, обвинив Москву в использовании священников Русской православной церкви и сети ботов «для распространения пропаганды».
По словам Санду, российские структуры нацелены на иностранное сообщество граждан страны, чтобы оказать давление на исход выборов. Она также выразила обеспокоенность возможностью повторения инцидентов 2024 года, когда распространялись ложные сообщения о минировании зарубежных избирательных участков. Тогда Санду также обвинила неких «российских агентов».
Центральная избирательная комиссия Молдавии зарегистрировала 23 кандидата на выборы, в том числе как партии, так и независимых участников. Правящая партия «Действие и солидарность» (PAS), которую возглавляет Санду, рассчитывает сохранить большинство в парламенте (61 из 101 мандата). Главный соперник PAS — «Патриотический избирательный блок» под руководством бывшего президента Игоря Додона. По его мнению, курс Санду на евроинтеграцию наносит ущерб интересам простых граждан страны.
В Кремле неоднократно отвергали обвинения в попытках вмешательства во внутренние дела других государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также призывал Молдавию предоставить доказательства подобных утверждений. В МИД РФ также называли эти обвинения абсурдными.
