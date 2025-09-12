Обвинения молдавских властей в адрес России в якобы вмешательстве в избирательные процессы являются необоснованными и не имеют под собой никаких доказательств. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что начиная с мая 2025 года в Молдавии в полном составе функционирует так называемая гибридная группа быстрого реагирования, в которую входят эксперты из стран Евросоюза. Молдавские специалисты уже открыто указывают на то, что таким образом фактически легитимизируется вмешательство западных государств во внутренние дела республики.
«В данном контексте бездоказательные обвинения о якобы вмешательстве России в электоральные процессы выглядят просто абсурдно», — заявила Захарова на брифинге. Ее слова приводит пресс-служба МИД РФ.
Мария Захарова подчеркнула, что именно западные страны оказывают значительное давление на Кишинев, удерживая его «в мертвой хватке». Она также обратила внимание на регулярные визиты в Молдавию представителей ЕС, которых дипломат назвала агитаторами и пропагандистами. Европейские дипломаты занимаются созданием иллюзии успехов режима президента Майи Санду, рассказывая о якобы достигнутых результатах в области демократии и евроинтеграции, а также расширяют институциональное присутствие ЕС в стране.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявление Санду о якобы подготовке России к вмешательству в парламентские выборы в стране не соответствует действительности. Также лидер оппозиционного объединения Молдовы «Победа» Илан Шор в своем telegram-канале выразил мнение, что обеспечить достойный уровень жизни граждан республики возможно лишь при тесном взаимодействии с РФ.
