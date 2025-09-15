MWM: инцидент с дронами в Польше показал ценность F-35 для НАТО

Истребители пятого поколения F-35 продемонстрировали свою значимость для НАТО во время инцидента с падением якобы российских беспилотников на территории Польши. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).
«Возможность участия F-35 в прямом бою с российскими беспилотниками может означать первый случай, когда истребитель пятого поколения поучаствовал в боевых действиях в Европе», — говорится в публикации. По словам авторов, использование F-35 позволило повысить эффективность обнаружения и перехвата беспилотников благодаря современному радару AN/APG-81. Они отметили, что роль F-35 в координации операции была ключевой, несмотря на отсутствие данных о том, какой именно самолет сбил дроны.
В ночь на 10 сентября в небо были подняты польские F-16 и нидерландские F-35 для перехвата неопознанных дронов. Случай привел к временной остановке работы нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Ранее МИД Польши предложил обсудить создание бесполетной зоны над Украиной. Эксперты считают, что в ходе инцидента использовались так называемые «дроны-обманки» для проверки возможностей польской ПВО.
