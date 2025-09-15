В Пермском крае упали цены на какао и красную икру

В Пермском крае в августе 2025 года снизились цены на большую часть фруктов, овощей и продуктов. Заметнее всего подешевело какао, красная икра и специи. Об этом сказано в отчете Пермьстата, опубликованном на сайте ведомства.
«Большая часть наблюдаемых фруктов уменьшилась в цене (на 1,0-22,5%). Исключением стали апельсины и ягоды замороженные, которые подорожали на 0,9-2,4%. Также отмечалось снижение стоимости какао (на 6,0%), икры лососевых рыб (на 3,0%), соли, соусов, специй, концентратов (на 1,2%)», — сказано на сайте Пермьстата. Уточняется, что фрукты и овощи подешевели из-за сезонного фактора.
Аналитики отметили, что продовольственные товары выросли в цене. Больше всего подорожали школьные рубашки для мальчиков (на 5,8%), женские ветровки (на 5,7%), женские ночнушки (на 5,3%). Цены на некоторую косметику подскочили на 8,5%. При этом за месяц подешевели билеты на поезда (на 19%), экскурсии (на 14,4%) и путевки в санатории (на 2,5%).
