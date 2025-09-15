«Урал» вырвал победу в Башкирии и возглавил таблицу Первой лиги

Футбольный клуб «Урал» одержал победу в гостях над «Уфой» в матче десятого тура Первой лиги Pari. Игра прошла вечером 14 сентября на стадионе в Уфе и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Урал».
Встреча проходила напряженно: соперники обменялись голами уже в первом тайме. На 15-й минуте матча защитник «Урала» Матвей Бардачев вывел свою команду вперед, открыв счет. Однако незадолго до перерыва, на 45-й минуте, футболист «Уфы» Давид Озманов отличился после розыгрыша штрафного удара и забил.
Во втором тайме молодой нападающий уральского клуба Максим Воронин оформил дубль. 17-летний игрок забил на 68-й и 77-й минуте, этим оформив победу «Урала». Под конец матча уфимский полузащитник Никита Маухарашвили сумел сократить разницу в счете, отправив мяч в ворота на добивании после отраженного пенальти.
В результате этой победы екатеринбуржцы набрали 23 очка и возглавили турнирную таблицу Первой лиги. «Уфа» с 9 очками занимает 13-е место.
