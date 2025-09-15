«Урал» вырвал победу в Башкирии и возглавил таблицу Первой лиги

ФК «Урал» одержал победу над «Уфой» в матче Первой лиги Pari со счетом 3:2
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В матче отличились два уральских футболиста - защитник Матвей Бардачев и нападающий Максим Воронов
В матче отличились два уральских футболиста - защитник Матвей Бардачев и нападающий Максим Воронов Фото:

Футбольный клуб «Урал» одержал победу в гостях над «Уфой» в матче десятого тура Первой лиги Pari. Игра прошла вечером 14 сентября на стадионе в Уфе и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Урал».

Встреча проходила напряженно: соперники обменялись голами уже в первом тайме. На 15-й минуте матча защитник «Урала» Матвей Бардачев вывел свою команду вперед, открыв счет. Однако незадолго до перерыва, на 45-й минуте, футболист «Уфы» Давид Озманов отличился после розыгрыша штрафного удара и забил.

Во втором тайме молодой нападающий уральского клуба Максим Воронин оформил дубль. 17-летний игрок забил на 68-й и 77-й минуте, этим оформив победу «Урала». Под конец матча уфимский полузащитник Никита Маухарашвили сумел сократить разницу в счете, отправив мяч в ворота на добивании после отраженного пенальти.

В результате этой победы екатеринбуржцы набрали 23 очка и возглавили турнирную таблицу Первой лиги. «Уфа» с 9 очками занимает 13-е место.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Футбольный клуб «Урал» одержал победу в гостях над «Уфой» в матче десятого тура Первой лиги Pari. Игра прошла вечером 14 сентября на стадионе в Уфе и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Урал». Встреча проходила напряженно: соперники обменялись голами уже в первом тайме. На 15-й минуте матча защитник «Урала» Матвей Бардачев вывел свою команду вперед, открыв счет. Однако незадолго до перерыва, на 45-й минуте, футболист «Уфы» Давид Озманов отличился после розыгрыша штрафного удара и забил. Во втором тайме молодой нападающий уральского клуба Максим Воронин оформил дубль. 17-летний игрок забил на 68-й и 77-й минуте, этим оформив победу «Урала». Под конец матча уфимский полузащитник Никита Маухарашвили сумел сократить разницу в счете, отправив мяч в ворота на добивании после отраженного пенальти. В результате этой победы екатеринбуржцы набрали 23 очка и возглавили турнирную таблицу Первой лиги. «Уфа» с 9 очками занимает 13-е место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...