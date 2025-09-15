15 сентября 2025

США указали на лицемерие Европы в вопросе санкций против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США считают, что Европе стоит самой отказаться от торговли с РФ прежде чем требовать ввести санкции
США считают, что Европе стоит самой отказаться от торговли с РФ прежде чем требовать ввести санкции Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейские государства, призывающие США ужесточить санкции против России, должны в первую очередь самостоятельно ввести аналогичные ограничения. Об этом 15 сентября заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, ряд европейских стран по-прежнему продолжают торговлю с Россией, несмотря на призывы к Вашингтону ужесточить ограничительные меры. «В Европе все еще есть страны, которые покупают российские товары, включая российскую нефть», — сказал Рубио. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты ждут от европейских партнеров большего единства и последовательности в действиях по ограничению экономических связей с Москвой.

В ходе интервью глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что дискуссия о новых санкциях ведется на фоне сохраняющейся зависимости ряда государств ЕС от российских энергоресурсов. По его словам, несогласованность в санкционной политике снижает общий эффект от ограничительных мер и позволяет Москве сохранять доходы от экспорта. Рубио отметил, что только при координации действий между США и Европой можно добиться ощутимых результатов в отношении России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейские государства, призывающие США ужесточить санкции против России, должны в первую очередь самостоятельно ввести аналогичные ограничения. Об этом 15 сентября заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News. По его словам, ряд европейских стран по-прежнему продолжают торговлю с Россией, несмотря на призывы к Вашингтону ужесточить ограничительные меры. «В Европе все еще есть страны, которые покупают российские товары, включая российскую нефть», — сказал Рубио. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты ждут от европейских партнеров большего единства и последовательности в действиях по ограничению экономических связей с Москвой. В ходе интервью глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что дискуссия о новых санкциях ведется на фоне сохраняющейся зависимости ряда государств ЕС от российских энергоресурсов. По его словам, несогласованность в санкционной политике снижает общий эффект от ограничительных мер и позволяет Москве сохранять доходы от экспорта. Рубио отметил, что только при координации действий между США и Европой можно добиться ощутимых результатов в отношении России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...