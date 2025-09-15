15 сентября 2025

«Не хватает ресурса»: агрессии Расторгуева нашли объяснение

Психолог Добродская: Расторгуеву нужно срочно отдохнуть
Николай Расторгуев не сдержался после вопроса журналиста
Николай Расторгуев не сдержался после вопроса журналиста

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев не просто так публично «взорвался», реагируя на вопрос журналиста о гонорарах. Поведению артиста есть объяснение. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала психолог Ирина Добродская. Эксперт считает, что подобные проявления являются следствием потери ресурсов.

«У публичных людей, особенно в возрасте, уже не хватает ресурсов. Повышенный интерес и вопросы могут вызывать раздражение. Но это не значит, что это агрессия на журналистов. Просто исчерпаны человеческие ресурсы», — говорит эксперт.

Расторгуев жестко отреагировал на вопрос журналиста о гонорарах. Исполнитель заявил, что это «не ваше собачье дело». Присутствующие рядом коллеги спросившего заявили, что испугались, как бы дело не перешло в драку. Лидер «Любэ» уже не первый раз попадет в поле зрения из-за похожих реакций на журналистов.

Психолог Добродская поясняет, что в таких случаях музыканту можно посоветовать одно: восполнить свой ресурс. «Нужно больше отдыха, научиться правильно распределять свою нагрузку. Как вариант можно рассмотреть и уход со сцены. Но все-таки сначала лучше отдохнуть», — резюмировала эксперт.

Николай Расторгуев на большой сцене почти полвека. В 2002 году он получил звание народного артиста. Бытует миф, что «Любэ» — любимая группа президента Владимира Путина. Однако продюсер коллектива Игорь Матвиенко заявил, что подобное мнение появилось после того, как глава государства посетил концерт коллектива в Сочи.

