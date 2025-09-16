Против Дудя* выдвинули обвинения в России

Басманная межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иноагента Юрия Дудя», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным прокуратуры, блогер дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако продолжил распространять материалы без обязательной маркировки.

В июле суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания Дудя в России. Журналист объявлен в международный розыск. Следствие также считает, что он собирал сведения о военной деятельности России.

*Юрий Дудь признан иноагентом на территории РФ

