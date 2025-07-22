Юрия Дудя* заочно арестовали

Юрию Дудю* избрали меру пресечения в виде ареста на 2 месяца
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Юрию Дудя* грозит арест на 2 месяца
Юрию Дудя* грозит арест на 2 месяца Фото:

В столичном суде журналисту и блогеру Юрию Дудю (признан Минюстом в РФ иноагентом) была определена мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Об этом пишут в постановлении Басманного районного суда города Москвы.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дудя Юрия Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ, на срок 02 месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — сказано в telegram-канале суда. 

Кроме того, Юрий Дудь объявлен в международный розыск в рамках дела об уклонении обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. Следствие считает, что журналист собирал сведения в области военной деятельности России. 

Ранее на журналистку «Дождя» (организация признана иноагентом на территории РФ) Анну Монгайт (признана Минюстом иноагентом на территории РФ) возбудили уголовное дело. Монгайт распространяла фейки о российской армии. Аналогичные уголовные дела были возбуждены против журналистов Екатерины Котрикадзе (признана Минюстом иноагентом на территории РФ), Валерии Ратниковой (признана Минюстом иноагентом на территории РФ) и Тихона Дзядко (признана Минюстом иноагентом на территории РФ). Им предъявлены обвинения в распространении недостоверных сведений о деятельности российских вооруженных сил, а также в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

*Юрий Дудь признан иноагентом на территории РФ

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В столичном суде журналисту и блогеру Юрию Дудю (признан Минюстом в РФ иноагентом) была определена мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Об этом пишут в постановлении Басманного районного суда города Москвы. «Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дудя Юрия Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ, на срок 02 месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — сказано в telegram-канале суда.  Кроме того, Юрий Дудь объявлен в международный розыск в рамках дела об уклонении обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. Следствие считает, что журналист собирал сведения в области военной деятельности России.  Ранее на журналистку «Дождя» (организация признана иноагентом на территории РФ) Анну Монгайт (признана Минюстом иноагентом на территории РФ) возбудили уголовное дело. Монгайт распространяла фейки о российской армии. Аналогичные уголовные дела были возбуждены против журналистов Екатерины Котрикадзе (признана Минюстом иноагентом на территории РФ), Валерии Ратниковой (признана Минюстом иноагентом на территории РФ) и Тихона Дзядко (признана Минюстом иноагентом на территории РФ). Им предъявлены обвинения в распространении недостоверных сведений о деятельности российских вооруженных сил, а также в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. *Юрий Дудь признан иноагентом на территории РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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