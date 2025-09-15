В ХМАО суд изменил меру пресечения ключевому фигуранту по делу экс-мэра Сургута Андрея Филатова, директору УК «Диалог» из Нижневартовска Виктории Абграгимовой. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Абрагимовой изменена мера пресечения. Ей избран запрет определенных действий», — рассказал источник.
В апреле Абрагимова подала апелляцию в окружной суд и попыталась добиться смягчения меры пресечения и освободиться из-под домашнего ареста, но тогда окружная инстанция оставила решение в силе. Сейчас же, по словам инсайдера, мера пресечения ей изменена на запрет определенных действий.
Абрагимовой предъявлены обвинения по части 8 статьи 204 УК РФ. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
URA.RU запросил комментарий в суде Ханты-Мансийского района. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!