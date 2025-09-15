15 сентября 2025

Суд изменил меру пресечения ключевому фигуранту по делу экс-мэра Сургута

Суд выпустил из-под ареста ключевого фигуранта по делу экс-мэра Сургута
Суд определил Абрагимовой запрет определенных действий
В ХМАО суд изменил меру пресечения ключевому фигуранту по делу экс-мэра Сургута Андрея Филатова, директору УК «Диалог» из Нижневартовска Виктории Абграгимовой. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Абрагимовой изменена мера пресечения. Ей избран запрет определенных действий», — рассказал источник.

В апреле Абрагимова подала апелляцию в окружной суд и попыталась добиться смягчения меры пресечения и освободиться из-под домашнего ареста, но тогда окружная инстанция оставила решение в силе. Сейчас же, по словам инсайдера, мера пресечения ей изменена на запрет определенных действий.

Абрагимовой предъявлены обвинения по части 8 статьи 204 УК РФ. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

URA.RU запросил комментарий в суде Ханты-Мансийского района. Ответ ожидается.

