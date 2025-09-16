Выстраданный «Оскар», доносы коллег и внебрачный сын: все о жизни Владимира Меньшова

Владимир Меньшов — режиссер, чье имя ассоциируется с «Оскаром». Награду он получил в 1981 году за мелодраму «Москва слезам не верит». За всю карьеру он снял всего пять полнометражных картин, но все они вошли в историю кинематографии и полюбились миллионам зрителей. Среди них — школьная драма «Розыгрыш», комедия «Любовь и голуби», комедия «Ширли-мырли». 17 сентября Меньшову могло исполниться 86 лет. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность Меньшова: токарь, матрос, актер
Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. Отец, Валентин Михайлович был моряком, совершал рейсы из Баку в Иран. Затем он служил в НКВД. Мать, Антонина Александровна, работала горничной на судне. Позже они переехали в Астрахань. Владимир с детства много читал и любил кино. Поэтому, окончив школу с серебряной медалью, пытался поступить во ВГИК на актерский факультет.
"После школы я отправился в Москву поступать во ВГИК — и провалился. Но на время экзаменов иногородним предоставлялось общежитие, и это все решило! Вокруг были актеры, режиссеры, сценаристы... На уровне мозжечка я понял — это мой мир. Я будто докопался до своей золотой жилы и решил ее разрабатывать, несмотря на неудачу», — рассказывал Меньшов "7 Дней".
Вернувшись в Астрахань, он устроился учеником токаря на завод, а затем работал на шахте в Воркуте, а также матросом на водолазном катере в Баку. Кроме того, он подрабатывал актером вспомогательного состава в одном из местных театров. В 1961-м он снова отправился покорять Москву, и в этот раз поступил в Школу-студию МХАТ на актерский факультет.
Карьера Владимира Меньшова: пять фильмов вошли в историю
Окончив МХАТ, Меньшов быстро понял, что режиссура его привлекает больше. Владимир пришел на собеседование во ВГИК к легендарному Михаилу Ромму. «Ромм сказал мне: „Я прочел Ваши работы, Вы мне очень понравились, я Вас беру на второй курс“. Для меня это был один из счастливейших моментов в жизни. Позже Ромм придумал сделать меня аспирантом по режиссуре. Никогда такого не было», — рассказывал Меньшов.
Его дебютная картина «Розыгрыш» (1976) имела невероятный успех, и он был удостоен Государственной премии РСФСР. За свою долгую жизнь в кино Меньшов снял всего лишь пять полнометражных картин, но все они вошли в историю кинематографии.
«Москва слезам не верит» получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке Картина «Любовь и голуби» стала народной и разошлась на цитаты. «Ширли-мырли» — один из самых знаковых фильмов «лихих 1990-х». Также Меньшов участвовал в создании нескольких короткометражных фильмов, например «Счастливый Кукушкин» (1970) и «Я служу на границе» (1973).
Меньшов также активно и сам снимался в кино. Даже в самых проходных находил «изюминку» и запоминался зрителям. Так, например, он сыграл Игоря Игнатьевича во «Времени для размышлений», президента в его собственной картине «Ширли-мырли», Жукова в «Ликвидации». Всего он сыграл 176 ролей в кино.
Как Меньшов выбирал актеров в свои фильмы
Владимир Меньшов рассказывал, что съемки всех фильмов всегда сопровождались трудностями с выбором актеров. Некоторые из них могли в последний момент отказаться от съемок, а иногда кандидатуры «заворачивал» худсовет.
В роли Кати в «Москва слезам не верит» Меньшов видел Маргариту Терехову, так как она была популярна в тот момент, но она предпочла съемки в «Трех мушкетерах». Тогда режиссер отдал эту роль своей жене Вере Алентовой.
Для фильма «Любовь и голуби» Меньшов первоначально видел в роли Васи Александра Михайлова, но тот отказался от съемок, ссылаясь на занятость. Пробы проходили Виктор Борцов и Борис Сморчков, но неудачно. Меньшов даже думал взять Сергея Юрского, но позже дал ему роль дяди Мити. В итоге Михайлов согласился на съемки в последний момент.
А на роль Нади пробовалась Любовь Полищук, но Меньшову ее пробы не понравились. При этом Нина Дорошина сразу вжилась в образ, так как уже исполняла эту роль в театре «Современник».
«Москва слезам не верит»: критика, «Оскар», поддержка
Судьба фильма «Москва слезам не верит» была не простой. Сначала сценарий режиссеру не понравился. Отговаривала Меньшова от съемок и его супруга Вера Алентова. «Этот фильм в результате перевернул всю мою жизнь, хотя сценарий мне поначалу тоже не нравился. Сниматься я в нем не хотела, да и Меньшова снимать отговаривала», — рассказывала Алентова «Комсомольской правде».
Однако Владимира заинтересовал момент, в котором одна из героинь заводит будильник и просыпается спустя 20 лет. Он решился на съемки, но бюджет был скромным: 550 тысяч рублей. Фильм вышел на экраны в 1979 году и, неожиданно для режиссера, получил шквал критики. Худсовет «Мосфильма» предъявил Меньшову претензии из-за чрезмерно откровенных сцен. Однако Брежневу картина понравилась, а оспаривать его мнение не стали.
О получении фильмом «Оскара» сообщили в советских новостях 1 апреля 1981 года. Сначала Меньшов решил, что это розыгрыш. Однако оказалось, что фильм действительно понравился зарубежному зрителю. Кроме того, его восемь раз пересмотрел американский президент Рональд Рейган перед встречей с Михаилом Горбачевым — «чтобы понять загадочную русскую душу». Однако получить лично награду Меньшову не дали, так как он получил статус «невыездного».
"На церемонию меня не пустили. Я узнал о том, что фильму дали "Оскар", 1 апреля по телевизору, хотя церемония прошла раньше. Я не придал большого значения награде. Церемония вручения премии "Оскар" — это шоу, так чего жалеть о том, что я не присутствовал на шоу?" — говорил Меньшов.
Меньшов был «невыездной» из-за доносов
Меньшова не выпустили из СССР на вручение «Оскара» из-за доносов «коллег по цеху», пишут РИА Новости. В первом доносе говорилось о критических высказываниях Владимира Меньшова о снятии с должности председателя Президиума Верховного Совета СССР Николая Подгорного. В другом сообщении говорилось, что режиссер восхищался обилием продуктов в зарубежных магазинах.
«Оскара» вместо режиссера получил атташе по культуре советского посольства. Сам Меньшов получил статуэтку только в 1998 году на церемонии вручения премии «Ника». Предполагалось, что приз вернется в Госкино, но Меньшов забрал статуэтку домой.
Личная жизнь: «Выбрал жену не по шапке»
Владимир Меньшов и Вера Алентова познакомились в Школе-студии МХАТ. Многие отговаривали Алентову от отношений с Меньшовым, так как считали бесперспективным. «Мне говорили, он мальчик, у которого нет ни прописки московский, ничего. Но у него было больше чем московская прописка — у него было горячее чувство», — рассказывала Алентова в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Сам же режиссер позже говорил, что жену нужно выбирать чуть выше своего положения. По его мнению, именно тогда мужчина развивается в карьере.
"Когда человек выбирает жену по шапке, тогда застаивается у него карьера. Я думаю, что жену надо брать всегда несколько выше тебя по положению, чтобы тянуться, доказывать. Тогда ты сам становишься на цыпочки и взлетаешь. Тогда есть кураж!" — передает слова Меньшова РИА Новости.
При этом он с юмором добавлял, что именно рядом с Верой научился готовить, так как она совсем этого не умела делать. Понял он это на третий день совместной жизни, когда Вера решила приготовить щи. «Взяла пятилитровую кастрюлю и авторитетно сказала: „Нужно 200 граммов мяса“. После этих щей я сказал: „Спасибо, попробую приготовить сам“. Понял, что не выживу с ее кухней», — рассказывал Владимир aif.ru.
В ЗАГС они отправились на трамвае и праздничный стол накрыли на стипендию в 20 рублей. У Алентовой даже не было свадебного платья. Жили они в общежитии, а в 1969 году них родилась дочь Юлия.
Алентова и Меньшова разводились на четыре года
Бытовая неустроенность привела к разводу. «Нам казалось, что, если мы расстанемся, эти житейские испытания будет легче преодолевать по отдельности», — рассказывала Вера «Комсомольской правде». Врозь они прожили четыре года.
В этот время Владимир закрутил роман с актрисой Людмилой Туевой, которая была моложе его на девять лет. Однако на ней он так и не женился, а после очередной ссоры ушел от нее.
В 2017 году общественность узнала о внебрачном сыне Владимира Меньшова, рожденном от актрисы Людмилы Туевой. Режиссер открыто в интервью Борису Корчевникову признал своего сына Николая и подчеркнул, что не отказывается от него.
Вера и Владимир снова сошлись благодаря дочери Юлии. Они вместе повели ее в первый класс, а домой вернулись втроем. Вместе Алентова и Меньшов прожили 59 лет.
Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса
Меньшов умер 5 июля 2021 года в Москве на 82-м году жизни. Причина смерти — последствия коронавируса, который был диагностирован у режиссера 26 июня. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Вера Алентова в тот период тоже болела коронавирусом, но чувствовала себя лучше. Однако боялась, что ее не пустят на похороны мужа.
«Но меня отпустили из больницы за день до церемонии. Я там была, но плохо все помню. Могу сказать, что для меня он не ушел. Мы все равно вместе, я все ему рассказываю... Только я живу там, где жила, а он переехал в другую квартиру», — говорила Алентова, пишет NEWS.RU.
Свое последнее интервью Владимир Меньшов дал своей дочери Юлии Меньшовой. В нем он говорил, что самое главное в его жизни — это семья. «Я тянулся, я доказывал, что я стою больше, чем во мне разглядывают, и стою того, что она во мне разглядела. Это действительно чудо, что она согласилась выйти за меня замуж. Я до сих пор не очень понимаю, как это произошло — что мы полюбили друг друга», — говорил режиссер про отношения с Алентовой.
Награды и достижения Владимира Меньшова
Государственные награды
- Заслуженный деятель искусств РСФСР (11 января 1984) — за заслуги в области советского киноискусства.
- Народный артист РСФСР (8 декабря 1989) — за большие заслуги в области советского киноискусства.
- Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (10 сентября 1999) — за большой вклад в развитие отечественного киноискусства.
- Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (16 февраля 2010) — за большой вклад в развитие отечественного кинематографического искусства и многолетнюю творческую деятельность.
- Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (26 января 2017) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.
Награды в кино
- Государственная премия РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) — за фильм «Розыгрыш» (1976).
- Государственная премия СССР (1981) — за фильм «Москва слезам не верит» (1979).
- Премия «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» (1981) — за киноленту «Москва слезам не верит».
- Премия «Золотой орел» в номинации «За лучшую мужскую роль второго плана» (2014) — за роль Эдуарда Балашова в фильме «Легенда № 17» (2013) режиссёра Николая Лебедева.
