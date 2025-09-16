Продюсер Аксюта назвал «изюминку» конкурса «Интервидение»

Конкурс «Интервидение» интересен в первую очередь тем, что авторы и исполнители хитов не известны широкой публике. Такое мнение выразил глава дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта в разговоре с корреспондентом URA.RU.
«Это очень интересная и новая для русских зрителей музыка, которую мы не знаем. Уверен, вы не назовете ни одного колумбийского или арабского хита. А сейчас есть возможность это все объединить в одном месте, и каждый из участников продемонстрирует те песни, которые являются фаворитами в их странах», — считает Аксюта.
По его словам, скоро станет известно, могут ли звезды незападного мира конкурировать с западными. Организаторы шоу, в свою очередь, сделают его на высочайшем профессиональном уровне, не уступающем Евровидению. С точки зрения телевизионного искусства и изображения оно будет ярким и интересным, заверил Аксюта.
Международное музыкальное шоу «Интервидение» пройдет 20 сентября на Live Arena в Москве и продлится три с половиной часа. Прямая трансляция начнется в 20:30 по московскому времени на «Первом канале». В состав жюри от каждой страны войдут по 23 представителя. Каждый должен будет поставить исполнителям баллы от 1 до 23. Итоговые оценки объявит специальный спикер. Россию на конкурсе будет представлять Shaman.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.