В Польше заявили, что на их территории упал не дрон, а ракета из F-16

Ракета, выпущенная с польского истребителя F-16, а не беспилотник, попала в жилой дом в деревне Выгрыки Люблинского воеводства. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на собственные данные, отметив, что прокуратура и Минобороны Польши скрывают данную информацию.
«Прокуратура утаила информацию о „неопознанном летающем объекте“, останки которого рухнули на дом в Выгрыках на Люблинщине <...> Это была ракета, запущенная с польского F-16», — пишет Rzeczpospolita. По их данным, в сообщении польских служб отмечается, что на данный момент упавший объект не является ни беспилотником, ни его фрагментами.
Согласно публикации, у ракеты не сработала система наведения, и она не попала в цель, а ее боевой заряд отсутствовал или был деактивирован, поэтому взрыва не произошло. Тем не менее, обломки пробили крышу и потолок жилого дома.
Ранее Польша сообщила, что в ее воздушное пространство вторглись 17 БПЛА. Представители польского МВД не представили никаких подтверждений и фото, раскрывающих происхождение беспилотников. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что появление дронов в Польше — провокация со стороны Украины с целью эскалации антироссийских настроений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.