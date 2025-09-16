Экс-депутат из ХМАО подала в суд на мэрию из-за увольнения

Экс-депутат думы Мегиона подала иск к администрации
Экс-депутат думы Мегиона подала иск к администрации

Бывший депутат гордумы и экс-директор городского Дворца искусств в Мегионе Татьяна Курушина подала иск к местной администрации. Как рассказал URA.RU источник в политических кругах города, женщину уволили с должности, пока она находилась на больничном.

«Конфликт возник после того, как Курушину уволили с должности директора культурного учреждения, пока она находилась на больничном. Она подала иск и требует компенсацию, а также восстановления», — пояснил собеседник агентства.

Подтверждение этому опубликовано на сайте городского суда — дело касается трудового спора о восстановлении на муниципальной службе. Судебное заседание по делу запланировано на октябрь. Получить комментарий самой Курушиной не удалось. В мэрию города был направлен запрос, ответ ожидается.

