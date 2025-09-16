Хорватия предложила заменить Россию в вопросе поставок нефти Венгрии

Хорватия готова обеспечить Венгрию и Словакию нефтью нероссийского происхождения через Адриатический нефтепровод (JANAF). Об этом сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.
«Хорватия располагает так называемым Адриатическим трубопроводом для доставки нефти нашим соседям, и мы проверили все его мощности», — заявил Андрей Пленкович в эфире телеканала CNN. Он подчеркнул, что поставки могут превышать 12 миллионов тонн в год и полностью соответствовать потребностям НПЗ в Сазхаломбате (Венгрия) и Братиславе (Словакия).
По словам Пленковича, мощности трубопровода позволяют полностью покрыть потребности венгерских и словацких нефтеперерабатывающих заводов. Премьер отметил, что рисков для стабильности поставок в эти страны не существует. По его словам, Хорватия готова оказать поддержку соседям для укрепления их энергетической безопасности. «Нет никакого риска для поставок нефти в две соседние страны. Мы хотели бы помочь Венгрии и Словакии в вопросах энергетической безопасности», — добавил глава хорватского правительства.
Адриатический нефтепровод соединяет терминал в порту Омишаль на острове Крк с Венгрией, а также с Боснией и Герцеговиной, Словенией и Сербией. Поставки осуществляются по маршруту, который позволяет импортировать нефть из различных источников, минуя Россию.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркивал важность альтернативных маршрутов поставок топлива из-за угрозы перебоев на традиционных направлениях. В феврале 2025 года он сообщил о планах вложить 320 млн евро в строительство нового трубопровода для импорта российской нефти через Сербию.
