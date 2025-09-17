В российском приграничье хотят оборудовать зоны безопасности БПЛА

Антидроновые сети показали эффективность
В приграничных регионах РФ планируют создать специальные зоны, защищающие население от беспилотников противника. Об этом рассказал представитель предприятия, где разрабатывались системы защиты.

«Наибольшую угрозу сейчас в приграничных территориях представляют украинские FPV-дроны, от которых хорошо защищают „палатки Дарвина“. Это сетка размером 36 или 100 квадратных метров», — передает ТАСС со ссылкой на разработчика «Систем механической защиты» (СМЗ).

Уточняется, что защита из антидроновых сетей стоит недорого. Ее эффективность подтверждена испытаниями, сообщили в СМЗ.

Ранее в России были разработаны комплексные системы для защиты от беспилотников, такие, как инновационный комплекс «Инпойнт», предназначенный для охраны крупных промышленных и инфраструктурных объектов. Его запуск запланирован на 2026 год, а система сочетает модули обнаружения, слежения и нейтрализации дронов, что позволяет адаптировать защиту под различные угрозы.

