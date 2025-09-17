Родченков уничтожил 1 418 допинг-проб до проверки WADA

Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков уничтожил 1 418 допинг-проб спортсменов незадолго до визита комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) в декабре 2014 года. Об этом говорится в материалах уголовного дела.
«Первое уголовное дело, фигурантом которого почти через год стал Родченков, было возбуждено в отношении неустановленных лиц после того, как он скрылся от российских правоохранителей — еще в июне 2016 года», — говорится в материалах, с которыми ознакомилось ТАСС. Все уголовные дела, возбужденные в отношении Родченкова были объединены в одно производство. Первое уголовное дело было открыто по факту злоупотребления полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Позже к нему добавили эпизод злоупотребления должностными полномочиями без тяжких последствий — именно по факту уничтожения 1 418 допинг-проб.
Уничтожение проб было проведено по прямому указанию Родченкова за три дня до приезда специалистов WADA в Москву. По международным правилам, такие образцы должны были быть сохранены и переданы для повторного тестирования в независимые лаборатории. Однако в результате действий экс-главы лаборатории значительная часть важных доказательств была безвозвратно утрачена. После уничтожения проб комиссия WADA рекомендовала лишить московскую лабораторию лицензии. В январе 2016 года Родченков покинул Россию и уехал в США, где стал информатором WADA по делу о возможном системном применении допинга в российском спорте. В качестве потерпевших по уголовному делу признаны Министерство спорта РФ и ликвидированный в настоящее время Антидопинговый центр России.
Родченков 17 мая 2017 года впервые был объявлен в федеральный розыск. В сентябре того же года его имя появилось и в международной базе разыскиваемых лиц. Впоследствии он был дважды заочно арестован. Следствие также инкриминирует Родченкову воспрепятствование правосудию и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ.
