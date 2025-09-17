В России одобрили нового главу Верховного суда

Комиссия при президенте России одобрила кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова на должность главы Верховного суда. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.
«Кандидатура Краснова Игоря Викторовича рекомендована Президенту Российской Федерации для представления Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации для назначения на должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации», — отмечается в сообщении комиссии. Эта должность была вакантна с 22 июля 2025 года, после смерти бывшей главы Ирины Подносовой.
Игорь Краснов занимал должность генерального прокурора РФ с 2020 года, а до этого был председателем следственного комитета. Краснов известен расследованием ряда громких дел, таких, как, например, убийство Бориса Немцова, а также адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой в 2009 году.
