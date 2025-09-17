«Для женщины — это магнит»: психолог раскрыла хитрость Крида

Психолог Рубинчик: для Крида личное — часть шоу
Егор заговорил о личной жизни
Егор заговорил о личной жизни Фото:

Певец Егор Крид заговорил о личном и объявил о кастинге по поиску жены, которая будет готова родить ему ребенка. 31-летний артист уже не первый раз говорит о том, что хочет иметь семью, но пока с этим вопросом подвижек нет. В беседе с URA.RU психолог Мила Рубинчик раскрыла, что же на самом деле стоит за такими откровениями певца.

«Когда мужчина годами говорит "хочу отношений", но ничего не делает — это не про любовь, а про образ. Для публичного человека такие слова работают как магнит: женщины начинают фантазировать "а вдруг это я", внимание растет, интерес к его персоне тоже. Это элемент самопрезентации. Если мужчина за 10 лет ни разу не показал реальных шагов к отношениям, скорее всего, он использует тему "мечты о жене" как часть шоу, а не как личный проект. Это даже может быть искренне — он верит, что хочет, но бессознательно избегает реальной уязвимости», — заявила эксперт.

Даже теоретические попытки Егора найти «ту самую» через социальные сети также вызывают вопросы. Несмотря на «огромный выбор», не стоит забывать о самом главном — иллюзии. Однако и удачные попытки случаются.

«Можно познакомиться и построить близость, но чаще это исключение, а не правило. В онлайне слишком много фильтров, иллюзий и мотиваций: кто-то хочет хайпа, кто-то статус, кто-то просто эмоций. Для знаменитого человека эта пропорция ещё жестче — вокруг всегда тысячи, но настоящая близость теряется. Поэтому тут вывод простой: счастливый финал возможен, но шанс минимален. Для обычных мужчин соцсети могут быть рабочим инструментом, если они честны. Для звезд это почти всегда самопиар», — резюмировала Рубинчик.

О личной жизни Егора Крида ходят разные слухи, ему приписывали много романов со звездными красотками. Точно известно о его отношениях с певицей Нюшей, но они закончились разрывом. Не смог исполнитель найти свою любовь и на шоу «Холостяк». Отношения с финалисткой Дарьей Клюкиной многие расценили как контрактный роман.

