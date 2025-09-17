Сбербанк снизил ставки по накопительным счетам: какие варианты остались у вкладчиков

Сбербанк заявил о снижении ставки по накопительному счету до 13,5%

17 сентября 2025 в 22:20 Размер текста - 17 +

Сбербанк снизит ставки по накопительным счетам Фото: Роман Наумов © URA.RU Сбербанк объявил о понижении процентных ставок по накопительным счетам, которое вступит в силу 19 сентября. Согласно предоставленным данным, максимальная процентная ставка по стандартному накопительному счету будет уменьшена с 14% до 13,5%, а размер приветственной надбавки сократится с 5% до 4,5%. Как изменились ставки по вкладам и накопительным счетам — в материале URA.RU. Снижение ставки Сбера Сбербанк с 19 сентября снизит ставки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Максимальная процентная ставка по стандартному накопительному счету в Сбербанке будет снижена с 14% до 13,5%, а размер приветственной надбавки уменьшится с 5% до 4,5%. По накопительному счету «Премьер» максимальная ставка уменьшится с 14,5% до 14%, приветственная надбавка снизится с 5,5% до 5%. Для продукта «Ваш Накопительный счет» максимальная ставка опустится с 17% до 16,5%. Условия по накопительному счету «Молодежный» также претерпевают изменения: максимальная ставка составит 13,5% вместо прежних 14%, приветственная надбавка установлена на уровне 4,5% вместо 5%. Для накопительного счета «Доступная выгода» максимальная ставка будет снижена до 13,5%. По накопительному счету «Рядом» максимальная ставка также снизится до 13,5%, а приветственная надбавка составит 4,5%. Другие надбавки сохраняются без изменений: за покупки на сумму от 30 до 50 тысяч рублей в месяц предусмотрена прибавка в 1 п.п. (ранее — 2 п.п.), за ежемесячные покупки от пяти тысяч рублей в магазинах-партнерах банка — 1 п.п., а за оформление подписки «СберПрайм» или «СберПрайм+» также начисляется 1 п.п. Таким образом, начиная с четвертого месяца, максимальная совокупная ставка может достигать 13,5% годовых. Начисление процентов осуществляется на ежедневный остаток средств на счете и выплачивается раз в месяц. Средние ставки по вкладам НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Признаки оживления: как снижение ключевой ставки ЦБ отразится на кредитах и ценах В зависимости от срока размещения средств средний уровень максимальных ставок по депозитам в 10 крупнейших банках России различен. Так, он составляет: для вкладов на три месяца — 15,57% годовых (снижение на 0,11 процентного пункта по сравнению с 9 сентября),

на шесть месяцев — 14,69% (минус 0,08 п.п.),

на один год — 13,45% (уменьшение на 0,10 п.п.). В расчет были включены депозиты от 100 тысяч рублей, без дополнительных условий, за исключением требований о привлечении новых клиентов или новых средств. Все проценты указаны в эффективном выражении: для депозитов с капитализацией отражена максимальная доходность при условии ее применения, при этом пополнение и частичное снятие средств не допускаются. Согласно ежедневному индексу FRG100, средняя ставка по депозитам от 100 тысяч рублей в 85 крупнейших банках достигала: за один месяц — 13,07% (снижение на 0,22 п.п. за неделю),

за три месяца — 13,64% (минус 0,18 п.п.),

на шесть месяцев — 12,93% (минус 0,18 п.п.),

на год — 11,67% (минус 0,19 п.п.),

на три года — 9,26% (минус 0,10 п.п.). По информации маркетплейса «Финуслуги», в 20 ведущих банках средняя ставка по трехмесячным депозитам составила 15,44%, по полугодовым — 14,43%, по годовому сроку — 13,23%. За последнюю неделю доходности снизились в пределах от 0,15 до 0,26 процентного пункта. Как выяснили в «Финуслугах», пять из 20 крупнейших банков по объему привлеченных средств населения уменьшили ставки по вкладам вслед за снижением ключевой ставки до уровня 17%. Наиболее значительное снижение средней ставки отмечено по годовому сроку — на 0,24 п.п. после заседания Центробанка 12 сентября. Для вкладов на шесть месяцев средний показатель уменьшился на 0,12 п.п., а по трехмесячным депозитам — на 0,09 п.п. Самые выгодные ставки по вкладам НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ От вкладов до акций: куда вложить деньги после падения ключевой ставки По данным на 16 сентября, наивысшую доходность по трехмесячным депозитам предлагает Альфа-Банк — ставка составляет 16,1% годовых. В сегменте полугодовых и годовых вкладов максимальные процентные ставки установлены на уровне 15,5% и 14% соответственно, их предлагают ПСБ и Альфа-Банк. В исследовании рассматривались вклады от 100 тысяч рублей, не предусматривающие дополнительных условий, за исключением размещения новых средств или оформления для новых клиентов. Кто изменил ставки по вкладам На текущей неделе два банка из числа 10 крупнейших на рынке объявили об изменениях в условиях и процентных ставках по своим сберегательным продуктам. В частности, Сбербанк уменьшил ставки по вкладам «Лучший%» и «СберВклад», снизив максимальную доходность до 15,5% годовых. В то же время Т-банк повысил максимальную ставку по вкладу без возможности пополнения до 17%, но одновременно снизил процентные ставки по накопительным счетам. С 17 сентября Газпромбанк также корректирует условия по рублевым накопительным счетам для массовых клиентов, передает 360.ru. Приветственная ставка по продукту «Накопительный счет» уменьшена на 0,5 п.п. и теперь составляет 16,5% годовых. Базовая ставка по счету «Ежедневный процент» снижена на 1 п.п. — до 9% годовых. Максимальная ставка по данному продукту также уменьшена на 0,5 п.п. и теперь равна 15,5%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сбербанк объявил о понижении процентных ставок по накопительным счетам, которое вступит в силу 19 сентября. Согласно предоставленным данным, максимальная процентная ставка по стандартному накопительному счету будет уменьшена с 14% до 13,5%, а размер приветственной надбавки сократится с 5% до 4,5%. Как изменились ставки по вкладам и накопительным счетам — в материале URA.RU. Снижение ставки Сбера Максимальная процентная ставка по стандартному накопительному счету в Сбербанке будет снижена с 14% до 13,5%, а размер приветственной надбавки уменьшится с 5% до 4,5%. По накопительному счету «Премьер» максимальная ставка уменьшится с 14,5% до 14%, приветственная надбавка снизится с 5,5% до 5%. Для продукта «Ваш Накопительный счет» максимальная ставка опустится с 17% до 16,5%. Условия по накопительному счету «Молодежный» также претерпевают изменения: максимальная ставка составит 13,5% вместо прежних 14%, приветственная надбавка установлена на уровне 4,5% вместо 5%. Для накопительного счета «Доступная выгода» максимальная ставка будет снижена до 13,5%. По накопительному счету «Рядом» максимальная ставка также снизится до 13,5%, а приветственная надбавка составит 4,5%. Другие надбавки сохраняются без изменений: за покупки на сумму от 30 до 50 тысяч рублей в месяц предусмотрена прибавка в 1 п.п. (ранее — 2 п.п.), за ежемесячные покупки от пяти тысяч рублей в магазинах-партнерах банка — 1 п.п., а за оформление подписки «СберПрайм» или «СберПрайм+» также начисляется 1 п.п. Таким образом, начиная с четвертого месяца, максимальная совокупная ставка может достигать 13,5% годовых. Начисление процентов осуществляется на ежедневный остаток средств на счете и выплачивается раз в месяц. Средние ставки по вкладам В зависимости от срока размещения средств средний уровень максимальных ставок по депозитам в 10 крупнейших банках России различен. Так, он составляет: В расчет были включены депозиты от 100 тысяч рублей, без дополнительных условий, за исключением требований о привлечении новых клиентов или новых средств. Все проценты указаны в эффективном выражении: для депозитов с капитализацией отражена максимальная доходность при условии ее применения, при этом пополнение и частичное снятие средств не допускаются. Согласно ежедневному индексу FRG100, средняя ставка по депозитам от 100 тысяч рублей в 85 крупнейших банках достигала: По информации маркетплейса «Финуслуги», в 20 ведущих банках средняя ставка по трехмесячным депозитам составила 15,44%, по полугодовым — 14,43%, по годовому сроку — 13,23%. За последнюю неделю доходности снизились в пределах от 0,15 до 0,26 процентного пункта. Как выяснили в «Финуслугах», пять из 20 крупнейших банков по объему привлеченных средств населения уменьшили ставки по вкладам вслед за снижением ключевой ставки до уровня 17%. Наиболее значительное снижение средней ставки отмечено по годовому сроку — на 0,24 п.п. после заседания Центробанка 12 сентября. Для вкладов на шесть месяцев средний показатель уменьшился на 0,12 п.п., а по трехмесячным депозитам — на 0,09 п.п. Самые выгодные ставки по вкладам По данным на 16 сентября, наивысшую доходность по трехмесячным депозитам предлагает Альфа-Банк — ставка составляет 16,1% годовых. В сегменте полугодовых и годовых вкладов максимальные процентные ставки установлены на уровне 15,5% и 14% соответственно, их предлагают ПСБ и Альфа-Банк. В исследовании рассматривались вклады от 100 тысяч рублей, не предусматривающие дополнительных условий, за исключением размещения новых средств или оформления для новых клиентов. Кто изменил ставки по вкладам На текущей неделе два банка из числа 10 крупнейших на рынке объявили об изменениях в условиях и процентных ставках по своим сберегательным продуктам. В частности, Сбербанк уменьшил ставки по вкладам «Лучший%» и «СберВклад», снизив максимальную доходность до 15,5% годовых. В то же время Т-банк повысил максимальную ставку по вкладу без возможности пополнения до 17%, но одновременно снизил процентные ставки по накопительным счетам. С 17 сентября Газпромбанк также корректирует условия по рублевым накопительным счетам для массовых клиентов, передает 360.ru. Приветственная ставка по продукту «Накопительный счет» уменьшена на 0,5 п.п. и теперь составляет 16,5% годовых. Базовая ставка по счету «Ежедневный процент» снижена на 1 п.п. — до 9% годовых. Максимальная ставка по данному продукту также уменьшена на 0,5 п.п. и теперь равна 15,5%.