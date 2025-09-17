12-летняя девочка пострадала после обрушения потолка в школе в Приморье

Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело по факту травмирования 12-летней школьницы из-за обрушения потолка в школе Владивостока. Ведомство квалифицировало действия ответственных лиц по статье 293 УК РФ («Халатность»).
«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Приморскому краю Эдуарду Трубчику доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — уточнили в telegram-канале СК. Инцидент произошел в школе на улице Батарейной.
Ранее аналогичный случай произошел в Нижневартовске, где подросток получил травму на школьной лестнице, после чего прокуратура потребовала взыскать с образовательного учреждения компенсацию морального вреда. Тогда по результатам проверки на школу было заведено административное дело, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
