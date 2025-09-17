17 сентября 2025

12-летняя девочка пострадала после обрушения потолка в школе в Приморье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
О ходе дела доложат главе СК России Бастрыкину
О ходе дела доложат главе СК России Бастрыкину Фото:

Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело по факту травмирования 12-летней школьницы из-за обрушения потолка в школе Владивостока. Ведомство квалифицировало действия ответственных лиц по статье 293 УК РФ («Халатность»).

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Приморскому краю Эдуарду Трубчику доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — уточнили в telegram-канале СК. Инцидент произошел в школе на улице Батарейной.

Ранее аналогичный случай произошел в Нижневартовске, где подросток получил травму на школьной лестнице, после чего прокуратура потребовала взыскать с образовательного учреждения компенсацию морального вреда. Тогда по результатам проверки на школу было заведено административное дело, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело по факту травмирования 12-летней школьницы из-за обрушения потолка в школе Владивостока. Ведомство квалифицировало действия ответственных лиц по статье 293 УК РФ («Халатность»). «Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Приморскому краю Эдуарду Трубчику доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — уточнили в telegram-канале СК. Инцидент произошел в школе на улице Батарейной. Ранее аналогичный случай произошел в Нижневартовске, где подросток получил травму на школьной лестнице, после чего прокуратура потребовала взыскать с образовательного учреждения компенсацию морального вреда. Тогда по результатам проверки на школу было заведено административное дело, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...