27 августа 2025

В ХМАО подросток решил отсудить у школы крупную сумму за сломанную ключицу

Школьник упал на лестнице и сломал ключицу
Школьник упал на лестнице и сломал ключицу

Прокуратура вступилась за подростка из Нижневартовска с требованием отсудить у школы 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Ребенок упал на лестнице и сломал ключицу.

«Прокурор, защищая права ребенка, направил в суд исковое заявление о взыскании с учреждения компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Прокуратура контролирует рассмотрение данного иска», — сообщили агентству в  окружной прокуратуре.

Подросток получил травму еще в мае. На лестнице в школе №32 столкнулись двое подростков. Один из них упал и сломал ключицу. На образовательное учреждение завели административное дело и назначили штраф, а виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

