Генштаб ВС РФ подтвердил наступление на Купянск

Группировка войск «Запад» продолжает развивать наступление в районе города Купянска. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
«Группировка войск „Запад“ последовательно реализует поставленные задачи по освобождению Купянска и наносит огневое поражение боевым резервам противника», — заявил начальник Генштаба. Его слова передает «1 канал»
Ранее в Харьковской области подразделения группировки «Запад» уже фактически завершили блокирование Купянска и освободили около половины его территории. По данным Минобороны РФ, за последние месяцы российские войска взяли под контроль значительную часть населенных пунктов в регионе и продолжают наступление вдоль всей линии соприкосновения, расширяя зону безопасности вдоль государственной границы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.