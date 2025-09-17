17 сентября 2025

Путин присвоил почетное звание двум пермякам

Жители Прикамья получили государственные награды от президента России
Владимир Путин отметил званиями трудовые успехи пермяков
Президент России Владимир Путин представил к наградам жителей Пермского края за значительные достижения в различных сферах. Соответствующий указ глава государства подписал 17 сентября.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание „Заслуженный артист Российской Федерации“ артистке „Пермского театра юного зрителя“ Татьяне Гладневой. За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный энергетик Российской Федерации“ главному энергетику филиала акционерного общества „Уралмостострой“ — „Мостоотряд № 123“ Олегу Вшивкову», — говорится в документе. 

Ранее в сентябре строители и сотрудники жилищно-коммунальной сферы Пермского края также были отмечены федеральными наградами — министр строительства РФ Ирек Файзуллин вручил им благодарности на форуме «Города будущего» в Перми за производственные достижения и вклад в развитие региона.

