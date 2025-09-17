ВС Польши ошибочно обстреляли свою же деревню

Восточно-польская деревня Вырыки-Воля пострадала от попадания ракеты, которую, по предварительной версии, выпустил польский истребитель F-16 в ходе отражения атаки российских беспилотников. Об этом сообщил министр, отвечающий за спецслужбы Польши, Томаш Семоняк. Первоначально власти заявляли, что дом был поврежден одним из дронов, однако новая версия основана на данных следствия.
«Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом», — заявил Семоняк в эфире телеканала TVN24. По его словам, расследование продолжается и окончательные выводы будут сделаны после завершения экспертизы обломков.
Как уточняет газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники, система наведения ракеты могла выйти из строя, что и привело к ее попаданию в жилой дом. Пострадавших среди жителей не было. Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от действующего правительства официальных разъяснений по поводу инцидента.
Ранее Польша сообщила, что в ее воздушное пространство вторглись 17 БПЛА. Представители польского МВД не представили никаких подтверждений и фото, раскрывающих происхождение беспилотников. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что появление дронов в Польше — провокация со стороны Украины с целью эскалации антироссийских настроений.
