Актер Ян Цапник, живший в Челябинске, а также челябинец Артем Семакин сыграли роли в новом комедийном сериале «Планетяне», который уже получил награду за лучший актерский ансамбль на фестивале «Пилот». Цапник предстанет в образе императора Галактики, а Семакин блеснет в эпизоде в роли дерзкого подкаблучника Андрея. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.
«В сериале „Планетяне“ одну из главных ролей играет Ян Цапник. Зрители увидят его в роли императора Галактики, а актер Артем Семакин появится лишь эпизодически, но его роль подкаблучника Андрея будет характерной и дерзкой. Выйдет комедийный сериал 22 сентября в 20:00», — отметили в пресс-службе ТНТ.
Сериал рассказывает о двух пришельцах, которые прибывают на Землю с миссией найти пропавшего сына императора и вынуждены притворяться обычной семейной парой. Режиссер проекта Урал Сафин отметил, что съемки требовали особого подхода из-за сложной графики и детализированных инопланетных декораций.
«Нам приходилось буквально видеть то, чего нет: точно выстраивать мизансцены, учитывать мельчайшие детали, которые появятся только на этапе постпродакшена. Помимо сцен с графикой, зрители увидят инопланетные интерьеры, построенные специально для проекта в павильонах», — подчеркнул Сафин.
Как передает пресс-служба ТНТ, Артем Семакин, не посещавший Челябинск более десяти лет, во время недавнего визита высоко оценил преображение города и особенно отметил теплое отношение земляков. Актер также принял участие в благотворительном проекте — поддержал местную пекарню для людей с расстройствами аутистического спектра. Сегодня Семакин совмещает актерскую карьеру с преподаванием во ВГИКе на курсе режиссера Николая Лебедева.
