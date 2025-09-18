Землетрясение случилось в Свердловской области

Подземные толчки случились ночью
Подземные толчки случились ночью Фото:

Возле поселка Лопатково (Ирбитский муниципальный округ, Свердловская область) в ночь на 17 сентября произошло землетрясение магнитудой 3,8 балла. Информация появилась на сайте Казахстанского национального центра данных.

Согласно каталогу сейсмических событий, подземные толчки зафиксировали 17 сентября в 00:22 по местному времени или 16-го числа в 19:22 по Гринвичу. Землетрясение считается средним и не представляет опасности.

Ранее землетрясение фиксировали на границе Свердловской области и ХМАО. Тогда сила колебаний составила 3,8 балла.

