В Москве арестовано имущество компаний, связанных с Блиновской

Арбитражный суд Москвы наложил арест на движимое и недвижимое имущество компаний «Аквакультура», «Сады Адыгеи» и «Перспектива», которые, по данным правоохранительных органов, входили в схему дробления бизнеса экс-блогера Елены Блиновской. Об этом сказано в судебных материалах по делу.
«Арест наложен в рамках дела о банкротстве Блиновской по заявлению финансового управляющего. Больше всего имущества — у вологодской „Аквакультуры“ (разведение рыбы), где до мая 2024 года 80% принадлежало мужу блогера Алексею Блиновскому», — сообщается в источнике РИА Новости. Обеспечительные меры приняты по заявлению финансовой управляющей Блиновской Марии Ознобихиной в деле о банкротстве блогера.
Арестованы четыре здания и десять земельных участков в Вологодской области. Также арест коснулся техники, а именно тракторы «Беларус», автомобили, снегоходы и 11 моторных лодок.
У других компаний арестованы тракторы и автомобиль. Суд запретил регистрировать сделки с этим имуществом. Финуправляющий требует передать имущество в конкурсную массу для расчетов с кредиторами. Рассмотрение иска назначено на ноябрь 2025 года.
В апреле 2023 года Елена Блиновская была взята под стражу по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей, а также в легализации денежных средств. В течение 2024 года она погасила задолженность на 140 миллионов рублей и обратилась в суд с заявлением о признании себя банкротом. В ноябре того же года суд удовлетворил это ходатайство, инициировав процедуру реализации ее имущества. Тем не менее, в 2025 году у Блиновской был выявлен дополнительный долг в размере 269 миллионов рублей. 3 марта суд вынес приговор: Елена Блиновская была приговорена к пяти годам лишения свободы и обязана выплатить штраф в размере 587 миллионов рублей. Подробнее о ходе дела Блиновской — в материале URA.RU.
