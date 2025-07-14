Суд признал многомиллионный долг Блиновской перед Сбербанком

Суд признал долг Елены Блиновской перед Сбербанком на сумму около 13 млн рублей
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Суд признал долг Блиновской перед Сбербанком
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Дело блогера Елены Блиновской

Московский суд удовлетворил иск Сбербанка к популярной блогерше Елене Блиновской, обязав ее выплатить кредитной организации около 13 миллионов рублей в рамках процедуры банкротства. Соответствующее решение было принято после рассмотрения доводов банка и включения этой суммы в реестр требований кредиторов, сообщают журналисты из зала суда.

«Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование Сбербанка в размере около 13 миллионов рублей к Елене Блиновской в деле о ее банкротстве...» — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на собственного корреспондента.

Как пояснил представитель Сбербанка, претензия возникла из-за невозвращенных кредитов, которые весной 2023 года были выданы компании ООО «Дог Осьминог». Эта фирма владела рестораном быстрого питания в Красноярске и принадлежала Наталье Блиновской — сестре мужа Елены Блиновской. Наталья Блиновская выступала поручителем по кредиту, а Елена Блиновская рассматривалась банком как выгодоприобретатель по сделкам.

Ранее московский арбитражный суд перенес рассмотрение заявлений финансового управляющего Марии Ознобихиной, представляющей интересы блогера Елены Блиновской, в которых оспариваются сделки по передаче недвижимости родственникам — отцу, матери и брату. Финансовый управляющий настаивает на включении объектов недвижимости, оформленных на родственников Блиновской, в конкурсную массу для последующего погашения задолженности перед государством, пишет 360.ru. Родители и брат Блиновской были названы формальными владельцами спорного имущества.

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Московский суд удовлетворил иск Сбербанка к популярной блогерше Елене Блиновской, обязав ее выплатить кредитной организации около 13 миллионов рублей в рамках процедуры банкротства. Соответствующее решение было принято после рассмотрения доводов банка и включения этой суммы в реестр требований кредиторов, сообщают журналисты из зала суда. «Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование Сбербанка в размере около 13 миллионов рублей к Елене Блиновской в деле о ее банкротстве...» — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на собственного корреспондента. Как пояснил представитель Сбербанка, претензия возникла из-за невозвращенных кредитов, которые весной 2023 года были выданы компании ООО «Дог Осьминог». Эта фирма владела рестораном быстрого питания в Красноярске и принадлежала Наталье Блиновской — сестре мужа Елены Блиновской. Наталья Блиновская выступала поручителем по кредиту, а Елена Блиновская рассматривалась банком как выгодоприобретатель по сделкам. Ранее московский арбитражный суд перенес рассмотрение заявлений финансового управляющего Марии Ознобихиной, представляющей интересы блогера Елены Блиновской, в которых оспариваются сделки по передаче недвижимости родственникам — отцу, матери и брату. Финансовый управляющий настаивает на включении объектов недвижимости, оформленных на родственников Блиновской, в конкурсную массу для последующего погашения задолженности перед государством, пишет 360.ru. Родители и брат Блиновской были названы формальными владельцами спорного имущества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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