У Блиновской вскрылся новый долг: как «королева марафона» задолжала банку полмиллиарда

В апреле 2023 года Елена Блиновская была задержана по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации финансов. В 2024 году она оплатила долги на 140 миллионов и подала заявление о банкротстве. В ноябре суд признал ее банкротом, начав процедуру реализации имущества. Однако в 2025 году у блогера нашли новый долг в размере 269 миллионов рублей. Подробнее о ходе дела Блиновской — в материале URA.RU.
У банкрота Блиновской нашли элитную недвижимость
Блиновская, известная в России как «королева марафонов» 13 ноября 2024 года признанная банкротом. Однако спустя некоторое время она была поймана на владении элитной недвижимостью в нескольких престижных районах Дубая. Среди них — Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheeba.
В кварталах города, где расположены ее объекты, представлены различные типы жилья: от апартаментов до вилл и пентхаусов. Так, минимальная стоимость апартаментов в Dubai Hills начинается от 245 тысяч долларов США, а виллы могут стоить до 8 миллионов долларов США.
Выставила особняк на продажу
25 января стало известно, что Блиновская выставила на продажу свой особняк в элитном поселке Миллениум парк в Истре за 599 200 000 рублей. Это произошло за месяц до ее перевода в СИЗО.
При этом сообщалось, что блогер не планирует продавать свою недвижимость. Риэлторы использовали объявление для привлечения внимания богатых клиентов с целью предложить им другие объекты.
Начало процедуры реализации имущества
Исполнительное производство в отношении Блиновской было завершено после того, как она была признана банкротом. Об этом сообщали в пресс-службе главного межрегионального управления ФССП России.
В ходе процедуры банкротства начали реализацию имущества блогера, а исполнительный документ передан конкурсному управляющему. Основным кредитором Блиновской стала Федеральная налоговая служба.
Блогер полностью признала свою вину
16 января 2025 года блогер и предприниматель Блиновская признала свою вину по всем пунктам обвинения. Об этом она заявила в зале Савеловского суда Москвы.
Ранее, в августе, когда началось судебное разбирательство, она признала, что не уплатила налоги, но отрицала участие в легализации финансов и неправомерном обороте платежей. 11 января с Блиновской было прекращено взыскание налогов на сумму 1,1 млрд рублей.
Новый долг у Блиновской
Арбитражный суд Москвы рассмотрел новый иск кредиторов против Елены Блиновской, увеличив размер ее долга до суммы более полумиллиарда рублей. Ранее она взяла ипотеку на 300 млн рублей, однако выплачивать ее не стала.
В результате к этой сумме добавилось 269 млн долга. На данный момент общая сумма, которую Блиновская сейчас должна выплатить банку — 569 млн рублей.
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