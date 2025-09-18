В Пермском крае изменят порядок компенсации за капремонт для пенсионеров и инвалидов

В Пермском крае изменится порядок расчета компенсации за капремонт
Документ касается норматива жилой площади для семей, состоящих из двух человек
Документ касается норматива жилой площади для семей, состоящих из двух человек

Законодательное собрание Пермского края одобрило в первом чтении законопроект, внесенный губернатором Дмитрием Махониным. Он предусматривает изменения в механизме расчета компенсаций за капитальный ремонт для неработающих пенсионеров и лиц с инвалидностью. Документ касается норматива жилой площади для семей, состоящих из двух человек.

«Норматив будет определяться не для всей семьи в целом, а отдельно для каждого собственника недвижимости. Такая мера направлена на обеспечение корректности расчета размера компенсации для граждан. Она предоставляется по заявлению», — сказано на сайте регионального парламента. 

Так, на выплату в размере 50% имеют право семьи, в которых все совместно проживающие являются неработающими пенсионерами, достигшими возраста 70 лет, либо неработающими инвалидами I и II групп. При достижении 80-летнего возраста компенсация увеличивается до 100%.

Жители региона могут самостоятельно выбрать способ получения компенсации. Средства могут быть перечислены на банковский счет после полной оплаты квитанции либо сумма взноса уменьшится непосредственно в платежном документе.

