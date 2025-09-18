В Пермском крае изменят порядок компенсации за капремонт для пенсионеров и инвалидов

Законодательное собрание Пермского края одобрило в первом чтении законопроект, внесенный губернатором Дмитрием Махониным. Он предусматривает изменения в механизме расчета компенсаций за капитальный ремонт для неработающих пенсионеров и лиц с инвалидностью. Документ касается норматива жилой площади для семей, состоящих из двух человек.
«Норматив будет определяться не для всей семьи в целом, а отдельно для каждого собственника недвижимости. Такая мера направлена на обеспечение корректности расчета размера компенсации для граждан. Она предоставляется по заявлению», — сказано на сайте регионального парламента.
Так, на выплату в размере 50% имеют право семьи, в которых все совместно проживающие являются неработающими пенсионерами, достигшими возраста 70 лет, либо неработающими инвалидами I и II групп. При достижении 80-летнего возраста компенсация увеличивается до 100%.
Жители региона могут самостоятельно выбрать способ получения компенсации. Средства могут быть перечислены на банковский счет после полной оплаты квитанции либо сумма взноса уменьшится непосредственно в платежном документе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!