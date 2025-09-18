Пермяков приглашают поддержать город в борьбе за престижную туристическую премию

Пермь стала участником премии Russian Traveler Awards 2025, представив свои объекты сразу в пяти номинациях. Онлайн-голосование, организованное с целью популяризации лучших туристических направлений и поддержки внутреннего и международного туризма, продлится до 31 октября на официальном сайте премии.
«В число номинаций, в которых представлена Пермь, вошли: „Аэропорт“ (Международный аэропорт „Большое Савино“), „Городской отель“ (Elements Perm Hotel 4*), „Культурно-досуговое/общественное пространство“ (Пермская набережная), „Промышленный туризм“ (фабрика „Кумир“). Кроме того, пермский фестиваль уличных театров „Флюгер“ заявлен в номинации — „Фестиваль/праздник“», — сказано на сайте премии.
Победители премии будут объявлены в ноябре 2025 года. Власти Перми ранее неоднократно подчеркивали, что развитие туристической сферы остается одним из ключевых приоритетов в их работе. Муниципалитет ведет активную работу по созданию новых туристических маршрутов, взаимодействуют с местными туроператорами и участвуют в продвижении туристического потенциала Перми на общероссийских площадках.
