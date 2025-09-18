Россия перейдет на новую форму денег в расчетах с Китаем и Индией

Россия уже в ближайшее время может перейти на расчеты в цифровых национальных валютах с Китаем и Индией. О высокой вероятности этого говорит риторика КНР в отношении США, а также экономическая напряженность между Вашингтоном и Нью-Дели, отметил в интервью URA.RU член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
«В странах ближнего зарубежья тоже такие проекты идут и обсуждаются с Россией на международных площадках. Казахстан уже в этом году запускает цифровой тенге», — продолжил эксперт.
Взаиморасчеты с дружественными странами — основная цель введения цифрового рубля, уверен Разуваев. Переход на торговлю в цифровых национальных валютах уменьшит влияние санкций, в том числе вторичных, которые Запад накладывает на торговых партнеров РФ.
«Цифровые валюты станут важной частью новой глобальной экономики. Платежи в них идут вне контролируемых Западом систем. Они нужны для тех компаний, которые ориентированы на внешние рынки. Потому что сейчас даже торговлю с дружественными странами осложняют вторичные санкции. А у России все-таки экспортная экономика», — сказал собеседник URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.