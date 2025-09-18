США и НАТО доставили первое военное оборудование на Украину в рамках соглашения

Первое военное оборудование, предусмотренное новым соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), поступило на территорию Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на представителя НАТО. Согласно заявлению, уже в ближайшие дни ожидается прибытие новых партий техники, а дополнительные поставки находятся в пути.
«На Украину прибыло первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL. В ближайшее время ожидаются новые поставки. Еще больше пакетов помощи „уже в пути“», — сообщается на сайте издания со ссылкой на слова представителя НАТО. Там отмечается, что передача вооружения осуществляется по согласованному графику и профинансирована за счет добровольных взносов стран-членов альянса.
Программа PURL предусматривает ускоренные поставки вооружения Киеву через координацию союзников по НАТО, а также оперативное согласование заявок на технику и боеприпасы. На сегодняшний день в рамках программы полностью профинансированы четыре пакета помощи, уточняет украинский телеканал.
Во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники информировало, что первый пакет военной помощи Киеву был одобрен администрацией президента США Дональда Трампа при поддержке союзников по НАТО. Официальных комментариев из Белого дома пока не поступало.
Российские власти неоднократно высказывали озабоченность по поводу западных военных поставок Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться как законная цель для российской армии. В Кремле подчеркивали, что подобные действия, по мнению Москвы, затрудняют урегулирование конфликта и могут иметь негативные последствия для переговорного процесса.
