Трамп ответил на вопрос, угрожает ли конфликт на Украине началом третьей мировой

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт вокруг Украины больше не представляет угрозы начала третьей мировой войны. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Великобритании.
«Это война, которая могла перерасти в третью мировую. Думаю, теперь мы не окажемся в этой ситуации, но все шло к третьей мировой войне», — подчеркнул Трамп на трансляции которую вел Белый дом.
Ранее Дональд Трамп заявлял о намерении изменить подход США к урегулированию конфликта на Украине, если не будет достигнут прогресс в установлении мира. Он также сообщал о состоявшейся встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и подчеркивал свою заинтересованность в прекращении боевых действий. Трамп неоднократно отмечал, что считает своей задачей остановить конфликт и сократить число жертв.
