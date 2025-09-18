Трамп ответил на вопрос, угрожает ли конфликт на Украине началом третьей мировой

Трамп: война на Украине больше не угрожает перерасти в третью мировую
Трамп заявил, что конфликт на Украине мог перерасти в третью мировую войну, однако теперь такой угрозы нет
Трамп заявил, что конфликт на Украине мог перерасти в третью мировую войну, однако теперь такой угрозы нет
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт вокруг Украины больше не представляет угрозы начала третьей мировой войны. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Великобритании.

«Это война, которая могла перерасти в третью мировую. Думаю, теперь мы не окажемся в этой ситуации, но все шло к третьей мировой войне», — подчеркнул Трамп на трансляции которую вел Белый дом.

Ранее Дональд Трамп заявлял о намерении изменить подход США к урегулированию конфликта на Украине, если не будет достигнут прогресс в установлении мира. Он также сообщал о состоявшейся встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и подчеркивал свою заинтересованность в прекращении боевых действий. Трамп неоднократно отмечал, что считает своей задачей остановить конфликт и сократить число жертв.

