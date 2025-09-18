В ЦИК Украины оценили возможность проведения выборов в ближайшее время

Проведение выборов на Украине в 2026 году в настоящее время невозможно. Об этом заявил зампредседателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.
«На сегодняшний день в соответствии с законодательством условий для проведения выборов нет», — передает слова Дубовика Kyiv24.news. Он добавил, что действующее законодательство прямо запрещает организацию избирательных процессов в период военного положения, которое продолжает действовать на территории страны.
Дубовик также отметил, что в проекте государственного бюджета на 2026 год отсутствует финансирование для проведения выборов, которое, по оценкам комиссии, должно составить от 16 до 20 миллиардов гривен. Он подчеркнул, что без выделения необходимых средств организация избирательной кампании технически невозможна.
На Украине не проводятся выборы с февраля 2022 года, когда было введено военное положение. В соответствии с конституцией страны, проведение как парламентских, так и президентских выборов запрещено в период действия военного или чрезвычайного положения.
