Ветераны СВО подготовили более 3 миллионов патриотов нового поколения: как прошла «Зарница 2.0»

В Волгоградской области прошел финал Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Основная задача ветеранов СВО, которые готовили участников проекта, заключалась в формировании у подрастающего поколения навыков защиты Отечества с учетом актуальных вызовов и внедрения современных технологических решений. Победу в соревнованиях одержала армия «Ока», сообщили в пресс-службе «Движения Первых».
«21 сентября на полигоне „Волжский“ состоялся финальный бой Всероссийской военно-патриотической игры „Зарница 2.0“ между двумя армиями — „Ока“ и „Кама“. <...> Бой длился один час, и победу одержала армия „Ока“ <...> Церемония закрытия и награждение победителей состоится 22 сентября на Мамаевом Кургане», — сообщили представители движения. Информация есть в распоряжении URA.RU.
Итоговый бой прошел на полигоне «Волжский» в Волгоградской области. В каждой армии участников было по 240 юношей и девушек старшей возрастной категории, включая ведомственные и иностранные отряды. Командовал финальным боем начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ», Герой России Владислав Головин.
С успешным завершением финального этапа участников поздравил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «Поздравляю вас с этой важной победой! Сегодня вы — лучшие из трех миллионов участников, которые сражались за честь своих регионов и страны. <...> Особенно хочу поблагодарить наставников — ветеранов специальной военной операции, которые делятся с вами не только опытом, но и личным примером», — заявил он.
По условиям финального боя командам предстояло захватить и удерживать ключевые точки в условном населенном пункте «Заря», где находился центр обработки данных противника. Задачи включали штурм зданий, разминирование минных полей, работу операторов БПЛА и организацию атаки с реки. Победу присуждали армии, удерживавшей две и более точки более 30 минут или дольше остальных на момент окончания игры. В финале армия «Ока» первой выполнила все задачи, получила неограниченные подкрепления, зачистила населенный пункт и водрузила флаг победителей.
Церемония закрытия и награждение победителей состоится 22 сентября на Мамаевом Кургане. В 2025 году в мероприятиях «Зарницы 2.0» участвовали более 3,1 миллиона школьников и студентов из 89 регионов России, ведомственных организаций и команд из Беларуси, Абхазии, Южной Осетии. Особенность проекта — участие 20 наставников-ветеранов СВО и семи Героев России, что, по словам организаторов, способствует формированию у молодежи гражданской ответственности и готовности к защите Отечества.
