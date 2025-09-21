В Варшаве несколько сотен человек вышли на протест против вовлечения Польши в конфликт на Украине. Митинг проходит на площади Романа Дмовского.
«Несколько сотен человек с польскими флагами собрались на площади Романа Дмовского с требованием прекратить военную поддержку Украины», — сообщило РИА «Новости». Организатором митинга выступила партия «Конфедерация польской короны». Члены партии заявили, что не допустят отправки граждан страны на «фронты чужих войн», а также выразили недовольство политикой действующего правительства и премьер-министра Дональда Туска.
Участники держат польские флаги и плакаты с требованиями прекратить военную поддержку Киева. «Польша за мир! Нет втягиванию Польши в войну на Украине!», — гласит надпись на одном из центральных транспарантов
Как ранее отметило польское издание Mysl Polska, Варшаве стоит противостоять усилиям западных элит, стремящихся втянуть страну в конфликт с Россией. Авторы считают, что Украина не располагает полной независимостью на международной арене, в связи с чем любые усилия по втягиванию Польши в конфликт отражают интересы западных элит, ответственных за возникновение нынешнего кризиса, передает Pravda.ru.
Официальные лица Польши не раз подчеркивали отсутствие планов по отправке войск на Украину. В начале сентября премьер-министр Дональд Туск вновь заявил о том, что Польша не рассматривает такой сценарий даже после завершения боевых действий.
