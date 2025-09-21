Захарова пообещала жесткие меры в ответ на конфискацию российских активов

Россия примет жесткие ответные меры в случае конфискации замороженных российских активов в Европе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона.
«Хаоса не будет. Будут меры. Жесткие. И они это знают», — заявила официальный представитель МИД РФ. Ее слова приводит агентство ТАСС.
После начала спецоперации на Украине страны ЕС и G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских резервов, из которых большая часть хранится в Европе. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что конфискация этих активов невозможна без нарушения международного права, а подобные шаги могут подорвать доверие между странами и вызвать «хаос». Несмотря на это, Еврокомиссия рассматривает возможность использования доходов от российских активов для поддержки Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.