21 сентября 2025

Захарова пообещала жесткие меры в ответ на конфискацию российских активов

21 сентября 2025
Захарова: конфискация активов РФ в Европе повлечет жесткие меры
Захарова пригрозила Европе жесткими мерами
Россия примет жесткие ответные меры в случае конфискации замороженных российских активов в Европе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона. 

«Хаоса не будет. Будут меры. Жесткие. И они это знают», — заявила официальный представитель МИД РФ. Ее слова приводит агентство ТАСС.

После начала спецоперации на Украине страны ЕС и G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских резервов, из которых большая часть хранится в Европе. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что конфискация этих активов невозможна без нарушения международного права, а подобные шаги могут подорвать доверие между странами и вызвать «хаос». Несмотря на это, Еврокомиссия рассматривает возможность использования доходов от российских активов для поддержки Украины.

