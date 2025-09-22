Представитель Путина объявил о начале переломного момента в США

Дмитриев: люди распознают ложные нарративы Байдена
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Люди перестают верить в нарративы Байдена, заявил Дмитриев
Люди перестают верить в нарративы Байдена, заявил Дмитриев Фото:
новость из сюжета
В США на митинге убили союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

Люди начали распознавать ложь бывшего американского президента Джо Байдена. ОБ этом рассказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Люди наконец-то распознают ложные нарративы Байдена и глобалистскую медиамашину», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что партнерство левых с фейковыми новостями рухнет, поскольку все больше людей требуют правды, мира, безопасности и процветания, а не глобалистской лжи.

Дмитриев сказал об этом на фоне прощания в США с консервативным политиком и активистом Чарли Кирком. В траурных мероприятиях участвовали более 100 тысяч участников, а пул журналистов Белого дома сообщил, что арена, рассчитанная на 73 тысячи человек, была заполнена практически полностью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Люди начали распознавать ложь бывшего американского президента Джо Байдена. ОБ этом рассказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. «Люди наконец-то распознают ложные нарративы Байдена и глобалистскую медиамашину», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что партнерство левых с фейковыми новостями рухнет, поскольку все больше людей требуют правды, мира, безопасности и процветания, а не глобалистской лжи. Дмитриев сказал об этом на фоне прощания в США с консервативным политиком и активистом Чарли Кирком. В траурных мероприятиях участвовали более 100 тысяч участников, а пул журналистов Белого дома сообщил, что арена, рассчитанная на 73 тысячи человек, была заполнена практически полностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...