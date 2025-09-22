Люди начали распознавать ложь бывшего американского президента Джо Байдена. ОБ этом рассказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Люди наконец-то распознают ложные нарративы Байдена и глобалистскую медиамашину», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что партнерство левых с фейковыми новостями рухнет, поскольку все больше людей требуют правды, мира, безопасности и процветания, а не глобалистской лжи.
Дмитриев сказал об этом на фоне прощания в США с консервативным политиком и активистом Чарли Кирком. В траурных мероприятиях участвовали более 100 тысяч участников, а пул журналистов Белого дома сообщил, что арена, рассчитанная на 73 тысячи человек, была заполнена практически полностью.
