Россия за ночь сбила более 100 украинских дронов

В ночь на 22 сентября средствами ПВО России были перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
«За прошедшую ночь средствами ПВО уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все объекты были своевременно обнаружены и ликвидированы», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале оборонного ведомства.
Согласно уточненной информации, наибольшее количество аппаратов — по 25 единиц — было сбито над Ростовской областью и Краснодарским краем. В Белгородской области перехвачено 19 БПЛА, в Астраханской — 13, в Крыму — 10, семь аппаратов нейтрализовано в Брянской области. Над акваторией Азовского моря средства ПВО уничтожили пять дронов, еще по три — в Ярославской и Волгоградской областях. По одному беспилотнику сбито над Курской и Воронежской областями, два — над Черным морем.
