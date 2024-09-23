В музей Верхней Пышмы с Белого моря доставили подлодку «Нептун»

Подлодку делали для экскурсий в океане, но она так и успела повозить туристов Фото: Илья Московец © URA.RU

В музей военной техники Верхней Пышмы из Северодвинска доставили подводную туристическую лодку «Нептун». Она займет особое место среди прочих экспонатов, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Гигантский экземпляр везли по суше 1500 километров на тяжелой технике. В музее его с помощью кранов водрузили на постамент. Подлодка, едва не ушедшая в небытие в годы развала СССР, отныне будет гордо возвышаться над землей среди других экспонатов.

Аппарат «Нептун» был разработан на заводе «Севмаш» в Северодвинске в 1990-е для подводного туризма. Он был признан негодным для отечественных вод и отправлен в Карибское море на остров Антигуа для дальнейших испытаний. Но и там советская разработка применения не нашла и вернулась в Россию. Долгие годы «Нептун» переходил из одних частных рук в другие, из него хотели сделать плавучее кафе в Москве. В итоге чудо-аппарат остался стоять в Белом море в Северодвинске, пока его не приобрел верхнепышминский музей.

«Нептун» так и не прошел испытания в советские годы Фото: Илья Московец © URA.RU

Длина «Нептуна» 28 метров, а ширина — четыре метра Фото: Илья Московец © URA.RU

Аппарат мог погружаться на глубину до 40 метров, максимум — на 60 Фото: Илья Московец © URA.RU

Подлодка займет особое место среди танков Фото: Илья Московец © URA.RU

«Нептун» мог развивать скорость до 2 морских узлов (3,7 км/ч) Фото: Илья Московец © URA.RU

Экипаж корабля состоял из трех человек: капитана-лоцмана, механика и гида-стюарда Фото: Илья Московец © URA.RU

«Нептун» мог вместить до 40 пассажиров,они должны были любоваться морскими красотами через 22 иллюминатора Фото: Илья Московец © URA.RU

Продолжительность подводной экскурсии должна была длиться один час Фото: Илья Московец © URA.RU