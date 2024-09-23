В музей военной техники Верхней Пышмы из Северодвинска доставили подводную туристическую лодку «Нептун». Она займет особое место среди прочих экспонатов, передает корреспондент URA.RU с места событий.
Гигантский экземпляр везли по суше 1500 километров на тяжелой технике. В музее его с помощью кранов водрузили на постамент. Подлодка, едва не ушедшая в небытие в годы развала СССР, отныне будет гордо возвышаться над землей среди других экспонатов.
Аппарат «Нептун» был разработан на заводе «Севмаш» в Северодвинске в 1990-е для подводного туризма. Он был признан негодным для отечественных вод и отправлен в Карибское море на остров Антигуа для дальнейших испытаний. Но и там советская разработка применения не нашла и вернулась в Россию. Долгие годы «Нептун» переходил из одних частных рук в другие, из него хотели сделать плавучее кафе в Москве. В итоге чудо-аппарат остался стоять в Белом море в Северодвинске, пока его не приобрел верхнепышминский музей.
«Нептун» так и не прошел испытания в советские годы
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В музей военной техники Верхней Пышмы из Северодвинска доставили подводную туристическую лодку «Нептун». Она займет особое место среди прочих экспонатов, передает корреспондент URA.RU с места событий. Гигантский экземпляр везли по суше 1500 километров на тяжелой технике. В музее его с помощью кранов водрузили на постамент. Подлодка, едва не ушедшая в небытие в годы развала СССР, отныне будет гордо возвышаться над землей среди других экспонатов. Аппарат «Нептун» был разработан на заводе «Севмаш» в Северодвинске в 1990-е для подводного туризма. Он был признан негодным для отечественных вод и отправлен в Карибское море на остров Антигуа для дальнейших испытаний. Но и там советская разработка применения не нашла и вернулась в Россию. Долгие годы «Нептун» переходил из одних частных рук в другие, из него хотели сделать плавучее кафе в Москве. В итоге чудо-аппарат остался стоять в Белом море в Северодвинске, пока его не приобрел верхнепышминский музей.