Маск опубликовал фото с Трампом с панихиды Кирка

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в социальной сети X фотографию, на которой он запечатлен вместе с президентом США Дональдом Трампом. Снимок был сделан во время церемонии прощания с консервативным блогером и политическим активистом Чарли Кирком, погибшим в результате покушения.
«Для Чарли», — написал Маск под постом. Похожее фото, но с другого ракурса, появилось и на официальной странице Белого дома. Там также была использована подпись «для Чарли».
Панихида прошла на спортивной арене State Farm в городе Глендейл, штат Аризона. Илон Маск и Дональд Трамп сидели рядом, что стало их первым совместным публичным появлением после длительного периода разногласий. Последний раз Маск и Трамп появлялись вместе на публике в мае, до того как миллиардер ушел из правительства США.
На территории кампуса университета в штате Юта 10 сентября на Чарли Кирка было совершено покушение. Неизвестный выстрелил в него из винтовки с расстояния 180 метров, пуля попала в шею. Кирк был экстренно госпитализирован, однако спасти его не удалось. Через несколько дней полиция задержала подозреваемого — 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Его выдал собственный отец, бывший сотрудник полиции. Робинсон был не согласен с политическими взглядами Кирка.
