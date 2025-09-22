Главе Владимира предъявлено обвинение в получении взятки

Обвиняемый получил взятку в размере не менее 1,1 миллиона рублей
Обвиняемый получил взятку в размере не менее 1,1 миллиона рублей
Мэра Владимира подозревают в мошенничестве

Главе Владимира Дмитрию Наумову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает СК России.

«Главе города Владимира предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере», — говорится в официальном telegram-канале СК. Наумов вступил в сговор с двумя жителями Московской области. Он пообещал содействовать их незаконной похоронной деятельности на территории Владимира. Для этого глава города обеспечил назначение участников преступной группы на руководящие должности в муниципальных предприятиях: МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами».

Наумов также способствовал изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, который фактически ограничивал права других предпринимателей, работающих в сфере ритуальных услуг. За оказанное содействие обвиняемый получил взятку в размере не менее 1,1 миллиона рублей. В ходе расследования по местам жительства и работы Наумова были проведены обыски. Были изъяты денежные средства, ювелирные украшения, дорогостоящий автомобиль и другие ценные объекты.

Суд избрал в отношении главы города меру пресечения в виде заключения под стражу. Жителям Московской области, подозреваемым в даче взятки, также предъявлено обвинение. Кроме того, взяткодатели и еще одиннадцать соучастников проходят фигурантами по другому уголовному делу — о хищении денежных средств граждан при оказании ритуальных услуг. Общая сумма ущерба по этому эпизоду превышает пять миллионов рублей.

