Трамп планирует назвать в честь Кирка локацию в Белом доме

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назвать небольшую зону в Белом доме в честь своего сторонника и общественного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщил Трамп на борту президентского самолета Air Force One.
В ходе разговора одна из журналисток напомнила Трампу, что в Белом доме и его окрестностях уже есть места, названные в честь исторических личностей. Она поинтересовалась, не планирует ли президент назвать одну из зон в честь Чарли Кирка. «Да, есть такие разные небольшие зоны. Да, мне нравится эта идея», — ответил Трамп, передает РИА Новости.
Чарли Кирк был американским политическим активистом и сторонником Дональда Трампа. На момент гибели ему было 31 год. Кирк активно выступал против оказания военной помощи Украине, критиковал Владимира Зеленского, называя его «марионеткой ЦРУ» и препятствием к мирному урегулированию конфликта. Кроме того, Кирк неоднократно заявлял, что Крым «всегда был частью России».
Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября во время массового мероприятия в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. 11 сентября Трамп объявил о намерении посмертно наградить Кирка Президентской медалью Свободы — одной из высших гражданских наград в США.
