Суд огласил приговор по делу «Мистера Сидра», унесшему жизни десятков россиян

Суд Самары приговорил виновных в отравлении людей напитком «Мистер Сидр». Поставщик спирта для напитка Артем Айрапетян приговаривается к восьми годам колонии. А также к 9 годам колонии приговаривается изготовитель напитка Анар Гусейнов. Об этом сообщает ТАСС.
